Кечинов: «Хвича вырос в европейскую звезду»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов похвалил молодую звезду «Наполи». Вчера Хвича Кварацхелия отметился очередными результативными действиями за свой клуб в разгромном матче с туринским «Ювентусом» - 5:1.

«По факту выросла новая звезда европейского уровня. Он должен стать мировой звездой — у него есть всё для этого. Главное, чтобы его обошли травмы», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Кечинов добавил, что наблюдает за грузинской звездой ещё со времён его игры в РПЛ. Напомним, в России Кварацхелия выступал за «Локомотив» и «Рубин», а после уехал в «Наполи», транзитом через батумское «Динамо».