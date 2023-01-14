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Чемпионат Италии. Серия А

Кечинов: «Хвича вырос в европейскую звезду»

14 Января 2023 • 20:25 Комментировать
Салернитана
...
Наполи
22.01 21:30

Бывший российский футболист Валерий Кечинов похвалил молодую звезду «Наполи». Вчера Хвича Кварацхелия отметился очередными результативными действиями за свой клуб в разгромном матче с туринским «Ювентусом» - 5:1.

«По факту выросла новая звезда европейского уровня. Он должен стать мировой звездой — у него есть всё для этого. Главное, чтобы его обошли травмы», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Кечинов добавил, что наблюдает за грузинской звездой ещё со времён его игры в РПЛ. Напомним, в России Кварацхелия выступал за «Локомотив» и «Рубин», а после уехал в «Наполи», транзитом через батумское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Кечинов Хвича Кварацхелия
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