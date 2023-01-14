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Чемпионат Италии. Серия А

​Камоцци – о Хвиче: «Кварадону невозможно остановить»

14 Января 2023 • 15:18 Комментировать

В пятницу вечером «Наполи» разгромил на своём поле «Ювентус» со счётом 5:1. Полузащитник Хвича Кварацхелия, который ранее выступал в России, в этом матче забил гол и отдал два голевых паса на партнёров.

Комментарий по поводу выступления Хвичи Кварацхелии дал Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке».

«Хвича безумно сильный игрок. Этого Кварадону невозможно остановить! «Наполи» играет в фантастический футбол, и надеюсь, они выиграют Cкудетто. Спаллетти, Кварацхелия, все игроки «Наполи» - весь футбольный Неаполь заслуживает чемпионство в этом году», - сказал Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в последний раз «Наполи» становился чемпионом Италии в 1990 году. На текущий момент команда Лучано Спаллетти лидирует в Серии А с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя. Правда, в субботу сократить отставание от неаполитанцев может «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Франко Камоцци
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