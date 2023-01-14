«Ювентус» назвал стоимость Влаховича

Туринский «Ювентус» будет готов отпустить сербского центрфорварда Душана Влаховича, если за него предложат определенную сумму отступных, об этом стало известно журналистам AS.

Согласно сведениям источника, руководство «старой синьоры» рассчитывает выручить с продажи 22-летнего годеадора 110 миллионов евро. Контракт Душана с итальянским топ-клубом рассчитан до середины 2026 года. Среди претендентов на игрока называются «Бавария» и «Арсенал».

Влахович перешел в туринский гранд из «Фиорентины» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий забил шесть голов и сделал результативную передачу в десяти матчах Серии А.