Булыкин оценил игру Хвичи за «Наполи»

Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился мнением о грузинском полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Думаю, Хвичу уже все оценили по достоинству, что он в порядке! Главное продолжать в том же духе. Его можно отметить и сказать, что он лучший игрок Серии А», - приводит слова Булыкина издание «Чемпионат».

Кварацхелия присоединился к неаполитанскому коллективу в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 21-летний грузин провел 15 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и семь результативных передач.