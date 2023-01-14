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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера: «Хвича - лучший футболист Серии А»

14 Января 2023 • 12:52 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера остался в восторге от выступления полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в поединке против туринского «Ювентуса» (5:1) в рамках 18-го тура чемпионата Италии.

«Хвича провел великолепный матч с «Ювентусом». У него есть все шансы стать чемпионом Италии вместе с «Наполи». На данный момент он лучший футболист Серии А», - передает слова итальянского специалиста издание «Чемпионат».

В активе Кварацхелии семь голов и семь результативных передач в 15 поединках нынешнего розыгрыша Серии А.

Хвича перешел в «Наполи» летом прошлого года, подписав контракт на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Массимо Каррера Хвича Кварацхелия
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