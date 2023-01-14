Экс-игрок «Ювентуса»: «Кьеза был ужасен в матче с «Наполи»

Экс-футболист туринского «Ювентуса» Джанкарло Марокки высказался насчет разгромного поражения «старой синьоры» от «Наполи» (1:5) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Я ждал чего-то подобного, но надеялся, что «Юве» не даст так много свободного пространства сопернику. Я рассчитывал на Кьезу, но он был просто ужасен в этой встрече. Федерико был беспомощен как в атаке, так и в нападении. Хочу поздравить «Наполи» с победой. Они были великолепны», - передает слова Марокки Tuttomercato.

После этого матча «Наполи» набрал 47 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Ювентус» с 37 очками располагается на третьей строчке.