Хвича высказался о разгроме «Ювентуса»

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о крупной победе над туринским «Ювентусом» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Подопечные Лучано Спаллетти победили «старую синьору» со счетом 5:1.

«Это была волшебная ночь», - оставил сообщение полузащитник в своих социальных сетях.

В прошедшем матче Кварацхелия отметился одним забитым мячом.

Благодаря вчерашнему успеху на счету «Наполи» стало 47 очков после 18 туров. Неаполитанский коллектив опережает ближайшего преследователя на десять баллов.

В текущем сезоне Серии А Хвича забил семь голов и отдал семь ассистов в 15 встречах.