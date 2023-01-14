«Интер» приготовил новый контракт для Джеко

Между миланским «Интером» и агентом нападающего Эдина Джеко ведутся переговоры о новой сделке. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, стороны в ближайшее время проведут очередную встречу.

Как отмечает журналист, «нерадзурри» готовы сохранить боснийского бомбардира в команде. Миланский гранд намерен подписать с ним новый трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года. Оклад 36-летнего игрока по контракту составит четыре миллиона евро.

Эдин выступает за «Интер» с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 поединках, отметившись десятью голами и четырьмя ассистами.