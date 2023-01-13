​Лидеры «Милана» разочаровали Пиоли

На неделе «Милан» огорчил своих фанатов ранним вылетом из Кубка Италии. Команда Стефано Пиоли на стадии 1/8 финала дома уступила «Торино», причём единственный гол пропустила в численном большинстве.

Накануне сообщалось, что Стефано Пиоли наказал игроков «Милана» утренней тренировкой – команда не смогла отправиться по домам после матча.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, особенно сильно Стефано Пиоли был разочарован лидерами «Милана». В этом списке находятся Рафаэл Леау, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер и Оливье Жиру.

Ближайший матч «Милан» проведёт 14 января – против «Лечче» в Серии А.