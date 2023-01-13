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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру готов продлить контракт с «Миланом»

13 Января 2023 • 10:49 Комментировать

Центральный форвард Оливье Жиру ведет переговоры с руководством «Милана» о подписании нового трудового соглашения. Об этом отрапортовал посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира.

В ближайшее время представители «россонери» проведут очередную встречу с агентами 36-летнего футболиста. Со своей стороны, Жиру согласен продлить контракт до лета 2025 года. Его заработная плата может составить порядка четырех миллионов евро.

Оливье играет за миланский гранд с 2021 года. В общей сложности нападающий поучаствовал в 60 поединках за «россонери», в которых отметился 23 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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