Жиру готов продлить контракт с «Миланом»

Центральный форвард Оливье Жиру ведет переговоры с руководством «Милана» о подписании нового трудового соглашения. Об этом отрапортовал посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира.

В ближайшее время представители «россонери» проведут очередную встречу с агентами 36-летнего футболиста. Со своей стороны, Жиру согласен продлить контракт до лета 2025 года. Его заработная плата может составить порядка четырех миллионов евро.

Оливье играет за миланский гранд с 2021 года. В общей сложности нападающий поучаствовал в 60 поединках за «россонери», в которых отметился 23 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.