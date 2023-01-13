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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью признался, что отказал сборной Португалии

13 Января 2023 • 09:56 Комментировать (1)

Наставник столичной «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что мог занять пост главного тренера сборной Португалии.

«Я бы хотел поблагодарить руководство Федерации футбола Португалии за предложение. Это заставило меня почувствовать гордость за свою работу. Я был претендентом, но не единственным. Горжусь этим. Но я решил отказаться. Хочу оставаться в «Роме», это сейчас главное», - передает слова «Особенного» Gazzetta dello Sport.

Напомним, что на днях было объявлено о назначении испанского специалиста Роберто Мартинеса на пост главного тренера португальской национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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One Live
13 Января 2023 в 10:27
Моуринью в сборной Португалии очень интересная история была бы!
Но видать он все таки хочет Рому вытащить на другой уровень!
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