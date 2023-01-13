Пьянич: «Удивлён ли я прогрессом «Ювентуса»? Нисколько»

Туринский «Ювентус» нащупал победный путь после непростого начала сезона, команда Массимилиано Аллегри побеждает уже в восьми матчах чемпионата кряду. Бывший футболист туринского клуба Миралем Пьянич признался, что ренессанс «старой синьоры» его совсем не удивляет - по словам Пьянича, это - заслуга Аллегри.

- Удивлен ли я возрождением «Ювентуса»? Нисколько. я всегда говорил, что Аллегри вытащит команду из этой ситуации. Чемпионат все еще открыт, прошли лишь семнадцать туров, надо работать в том же духе, - цитирует слова боснийского игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.