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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» поздравил Романьоли с днём рождения, тот пожелал клубу удачи

13 Января 2023 • 07:16 Комментировать

Бывший капитан «Милана» Алессио Романьоли, прошлым летом ушедший в «Лацио», отпраздновал свой 28-й день рождения. На это среагировал и бывший клуб футболиста, который отблагодарил его теплыми словами, напомнив о том, что именно Романьоли был капитаном команды в чемпионском сезоне.

Игрок не остался в долгу - он также поблагодарил клуб, добавив, что «желаю вам всего наилучшего», что следует трактовать как победу в чемпионате, потому что «Лацио», при всем к нему уважении, вряд ли сможет как-то вклиниться в борьбу за чемпионский титул, а значит, болеть Романьоли будет именно за «Милан». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Алессио Романьоли
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