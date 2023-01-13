Беннасер: «Горжусь остаться в «Милане»

Мы уже сообщали, что алжирский защитник Исмаэль Беннасер, один из ключевых игроков «Милана», согласился продлить свой контракт с командой - новое соглашение подписано до 2027 года. После объявления новости Беннасер также поделился своими чувствами по поводу контракта.

- Я очень горжусь остаться тут. Я - часть семьи и хочу дать клубу еще больше, чем до сих пор. Я очень вырос за три года в «Милане», мы все выросли как клуб, мы движемся к реализации своих целей. У меня сложились особые отношения с болельщиками «Милана», и очень хорошо, что они продолжатся, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.