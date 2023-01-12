Хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер подписал новое трудовое соглашение с итальянским грандом. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Новый контракт между 25-летним марокканским полузащитником и «россонери» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне чемпионата Италии Исмаэль провел 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его предыдущий договор истекал в 2024 году.

После 17 туров чемпионата Италии миланский коллектив набрал 37 баллов в 17 турах. Подопечные Стефано Пиоли располагаются на третьем месте, отставая от лидирующего «Наполи» на семь очков.