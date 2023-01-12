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Чемпионат Италии. Серия А

В «Марселе» прокомментировали приобретение Малиновского

12 Января 2023 • 21:45 Комментировать
Марсель
...
Лорьян
14.01 21:00

Президент «Марселя» Пабло Лонгория дал комментарий по поводу трансфера полузащитника Руслана Малиновского из «Аталанты».

Лонгория сказал в интервью журналисту Альфредо Педулле о том, что Малиновский является тем игроком, которого «Марсель» долго искал. Функционер сообщил, что клуб хотел подписать 29-летнего хавбека еще в летнее трансферное окно, но тогда сделка не состоялась. Малиновский является отличным футболистом, который умеет забивать, добавил Лонгория.

В нынешнем сезоне полузащитник отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аталанта Руслан Малиновский Пабло Лонгория
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МАРСЕЛЬ ЛОРЬЯН
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