В «Марселе» прокомментировали приобретение Малиновского

Президент «Марселя» Пабло Лонгория дал комментарий по поводу трансфера полузащитника Руслана Малиновского из «Аталанты».

Лонгория сказал в интервью журналисту Альфредо Педулле о том, что Малиновский является тем игроком, которого «Марсель» долго искал. Функционер сообщил, что клуб хотел подписать 29-летнего хавбека еще в летнее трансферное окно, но тогда сделка не состоялась. Малиновский является отличным футболистом, который умеет забивать, добавил Лонгория.

В нынешнем сезоне полузащитник отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.