​Пиоли наказал игроков «Милана» за вылет из Кубка Италии

«Милан» вылетел из Кубка Италии, проиграв «Торино» по итогам экстра-тайма (0:1). «Россонери» уступили, несмотря на тот факт, что с 69-й минуты они действовали в численном большинстве.

Как сообщает Football Italia, в качестве наказания футболистов не отпустили домой после матча. Они заночевали на базе, а утром провели тренировку. Только после этого команда разъехалась по домам.

Таким образом Стефано Пиоли решил послать определённый сигнал футболистам после провального результата.

Следующий матч «Милан» проведёт уже в субботу, 14 января. Команда Стефано Пиоли будет играть против «Лечче» на выезде.