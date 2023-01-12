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Чемпионат Италии. Серия А

​Названы сроки восстановления Меньяна

12 Января 2023 • 16:40 Комментировать

Голкипер Майк Меньян остаётся в лазарете «Милана». В последний раз француз выходил на футбольное поле ещё в средине сентября. С тех пор Меньян проходит процесс восстановления.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на восстановление Майку Меньяну нужно ещё как минимум 40-50 дней. Таким образом, возвращение 27-летнего француза в строй можно ожидать примерно к весне.

Всего за «Милан» Майк Меньян провёл 48 матчей. В них вратарь пропустил 42 гола.

На текущий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Наполи» команда Стефано Пиоли отстаёт на семь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян
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