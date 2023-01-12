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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» назвал потенциальную зарплату Шкриньяра

12 Января 2023 • 15:07 Комментировать

Защитник сборной Словакии и миланского «Интера» Милан Шкриньяр по-прежнему является трансферной целью французского «ПСЖ». Парижский гранд видит в нем замену 36-летнему испанцу Серхио Рамосу.

Как сообщает Semper Inter, в Париже рассчитывают, что 27-летний футболист не станет подписывать новый контракт с «нерадзурри» и переедет в столицу Франции на правах свободного агента летом этого года. Боссы «ПСЖ» готовы гарантировать Милану заработную плату в размере 12 миллионов евро.

Шкриньяр играет за «Интер» с лета 2017 года. Трансферная стоимость словака составляет 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр трансферы футбола - лето 2023
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