«ПСЖ» назвал потенциальную зарплату Шкриньяра

Защитник сборной Словакии и миланского «Интера» Милан Шкриньяр по-прежнему является трансферной целью французского «ПСЖ». Парижский гранд видит в нем замену 36-летнему испанцу Серхио Рамосу.

Как сообщает Semper Inter, в Париже рассчитывают, что 27-летний футболист не станет подписывать новый контракт с «нерадзурри» и переедет в столицу Франции на правах свободного агента летом этого года. Боссы «ПСЖ» готовы гарантировать Милану заработную плату в размере 12 миллионов евро.

Шкриньяр играет за «Интер» с лета 2017 года. Трансферная стоимость словака составляет 60 миллионов евро.