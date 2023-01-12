Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не получала предложений по Шомуродову

12 Января 2023 • 14:44 Комментировать

«Рома» пока не получала предложения по трансферу нападающего Элдора Шомуродова, рапортует «Спорт-экспресс». Ранее в СМИ появилась новость о том, что в подписании 27-летнего игрока заинтересован «Торино». Туринцы якобы готовы заплатить за полугодичную аренду форварда один миллион евро.

Шомуродов стал футболистом римского клуба с августа 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в восьми матчах за «Рому», отметившись одним забитым мячом.

Срок действующего контракта Элдора со столичным клубом рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Элдор Шомуродов Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
15:50 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» хочет купить Ковачича летом
15:28 · Италия. Серия А
Агенты Смоллинга скоро обсудят с «Ромой» новый контракт
15:07 · Италия. Серия А
«ПСЖ» назвал потенциальную зарплату Шкриньяра
14:44 · Италия. Серия А
«Рома» не получала предложений по Шомуродову
14:39 · Италия. Серия А
Туринский клуб готов арендовать Шомуродова
12:58 · Англия. Премьер-лига
Милинкович-Савич интересен двум клубам из АПЛ
05:50 · Италия. Кубок
«Торино» обыграл «Милан» дважды за сезон впервые с 1985 года
05:30 · Италия. Серия А
Дайно: «Де Кетеларе уже должен был что-то да показать»
04:40 · Италия. Серия А
Распадори: «Наполи» - наилучшее место для меня»
04:30 · Италия. Серия А
Мальдини дал понять, что «Милан» отказался от идеи приобретения голкипера
03:50 · Италия. Серия А
Мальдини: «Де Кетеларе - долгосрочный проект»
03:40 · Италия. Кубок
Автор гола «Торино»: «Самый важный гол в моей карьере»
03:20 · Италия. Кубок
Тонали: «Плохо, мы разочарованы»
03:10 · Италия. Кубок
Юрич: «Провели отличный матч»
03:02 · Италия. Кубок
Пиоли: «Думали, что будет легко, но оказалось наоборот»
Все новости
Рекомендуем