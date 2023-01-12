«Рома» не получала предложений по Шомуродову

«Рома» пока не получала предложения по трансферу нападающего Элдора Шомуродова, рапортует «Спорт-экспресс». Ранее в СМИ появилась новость о том, что в подписании 27-летнего игрока заинтересован «Торино». Туринцы якобы готовы заплатить за полугодичную аренду форварда один миллион евро.

Шомуродов стал футболистом римского клуба с августа 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в восьми матчах за «Рому», отметившись одним забитым мячом.

Срок действующего контракта Элдора со столичным клубом рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.