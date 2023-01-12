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Чемпионат Италии. Серия А

Туринский клуб готов арендовать Шомуродова

12 Января 2023 • 14:39 Комментировать

«Рома» получила официальный запрос от «Торино» по аренде узбекского нападающего Элдора Шомуродова, об этом стало известно журналистам «Спорт-экспресса».

Источник утверждает, что клуб из Турина готов заплатить за переход 27-летнего футболиста один миллион евро. Аренда не будет включать в себя обязательство выкупа. В свою очередь «Рома» готова расстаться с Шомуродовым, но хочет сдать его в аренду с последующим обязательным выкупом за 12 миллионов евро.

Элдор пополнил ряды «волков» в августе 2021 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Торино Элдор Шомуродов Трансферы футбола - зима 2023
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