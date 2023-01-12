Туринский клуб готов арендовать Шомуродова

«Рома» получила официальный запрос от «Торино» по аренде узбекского нападающего Элдора Шомуродова, об этом стало известно журналистам «Спорт-экспресса».

Источник утверждает, что клуб из Турина готов заплатить за переход 27-летнего футболиста один миллион евро. Аренда не будет включать в себя обязательство выкупа. В свою очередь «Рома» готова расстаться с Шомуродовым, но хочет сдать его в аренду с последующим обязательным выкупом за 12 миллионов евро.

Элдор пополнил ряды «волков» в августе 2021 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в семь миллионов евро.