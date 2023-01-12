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Чемпионат Италии. Серия А

Дайно: «Де Кетеларе уже должен был что-то да показать»

12 Января 2023 • 05:30 Комментировать

Бывший футболист «Милана» Даниэле Дайно, выступавший в составе клуба с 1996 по 2002 год, встревожен «отсутствием» Шарля де Кетеларе, который тщетно пытается приносить пользу команде на поле. Дайно понимает, что нужно время для адаптации, но игрок с потенциалом де Кетеларе, по его мнению, уже давно должен был показать себя с лучшей стороны.

- Вроде играть в футбол он умеет, мне кажется, проблемы носят ментальный характер. Молодой футболист должен расти, нужно время, конечно, но и прогресс должен быть видимым, а этого не происходит. Это ведь не «темная лошадка», за него заплатили много денег, и он должен уже быть готов и что-то показывать, - цитирует слова Дайно pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Шарль де Кетеларе Даниэле Дайно
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