Дайно: «Де Кетеларе уже должен был что-то да показать»

Бывший футболист «Милана» Даниэле Дайно, выступавший в составе клуба с 1996 по 2002 год, встревожен «отсутствием» Шарля де Кетеларе, который тщетно пытается приносить пользу команде на поле. Дайно понимает, что нужно время для адаптации, но игрок с потенциалом де Кетеларе, по его мнению, уже давно должен был показать себя с лучшей стороны.

- Вроде играть в футбол он умеет, мне кажется, проблемы носят ментальный характер. Молодой футболист должен расти, нужно время, конечно, но и прогресс должен быть видимым, а этого не происходит. Это ведь не «темная лошадка», за него заплатили много денег, и он должен уже быть готов и что-то показывать, - цитирует слова Дайно pianetamilan.it.