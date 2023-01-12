Распадори: «Наполи» - наилучшее место для меня»

Джакомо Распадори сменил «Сассуоло» на «Наполи» и сразу же зарекомендовал себя как один из самых грозных игроков в составе команды Лучано Спаллетти. По словам Распадори, он мечтал перейти именно в «Наполи», потому, как только узнал об интересе клуба к нему, тут же ответил согласием.

- «Наполи» был моим первым выбором, потому что я узнал о сильном интересе к себе со стороны руководства клуба. Это был важный шаг в моей карьере, и я чувствовал, что сделал его в нужный момент, это как перейти на повышенную передачу. Для игрока с моими качествами «Наполи» - оптимальный выбор, - цитирует слова Распадори телеканал DAZN.