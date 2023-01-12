Мальдини дал понять, что «Милан» отказался от идеи приобретения голкипера

Еще недавно казалось, что «Милан» готов приобрести нового голкипера - Майк Меньян получил травму, которая вывела его из строя на несколько месяцев, а Чиприан Татарушану, румынский кипер, уже немолод, при всем уважении к нему. «Милан» собирался приобрести из «Аталанты» Марко Спортьелло, но сейчас технический директор клуба Паоло Мальдини дал понять, что руководство «Милана» отказалось от этой идеи.

- Мы верим в Татарушану, он отлично провел свои матчи. У нас есть еще Миранте и Васкес. Так что пока мы не планируем нового голкипера, - цитирует слова Паоло Мальдини pianetamilan.it.