Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини дал понять, что «Милан» отказался от идеи приобретения голкипера

12 Января 2023 • 04:30 Комментировать

Еще недавно казалось, что «Милан» готов приобрести нового голкипера - Майк Меньян получил травму, которая вывела его из строя на несколько месяцев, а Чиприан Татарушану, румынский кипер, уже немолод, при всем уважении к нему. «Милан» собирался приобрести из «Аталанты» Марко Спортьелло, но сейчас технический директор клуба Паоло Мальдини дал понять, что руководство «Милана» отказалось от этой идеи.

- Мы верим в Татарушану, он отлично провел свои матчи. У нас есть еще Миранте и Васкес. Так что пока мы не планируем нового голкипера, - цитирует слова Паоло Мальдини pianetamilan.it. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
05:30 · Италия. Серия А
Дайно: «Де Кетеларе уже должен был что-то да показать»
04:40 · Италия. Серия А
Распадори: «Наполи» - наилучшее место для меня»
04:30 · Италия. Серия А
Мальдини дал понять, что «Милан» отказался от идеи приобретения голкипера
03:50 · Италия. Серия А
Мальдини: «Де Кетеларе - долгосрочный проект»
03:40 · Италия. Кубок
Автор гола «Торино»: «Самый важный гол в моей карьере»
03:20 · Италия. Кубок
Тонали: «Плохо, мы разочарованы»
03:10 · Италия. Кубок
Юрич: «Провели отличный матч»
03:02 · Италия. Кубок
Пиоли: «Думали, что будет легко, но оказалось наоборот»
01:40 · Италия. Кубок
«Милан» пропустил от «Торино» в дополнительное время и покинул Кубок Италии
01:30 · Италия. Серия А
Агент Очоа рассказал, как вратарь едва не перешёл в топ-клуб Серии А
11 Января
23:54 · Италия. Серия А
Лидер сборной Марокко Амрабат хочет перейти в испанский топ-клуб
23:21 · Италия. Серия А
Мальдини: «Беннасер продлит контракт с «Миланом» в ближайшие дни»
23:13 · Италия. Серия А
Кассано: «Индзаги ставит Лукаку в затруднительное положение»
23:03 · Италия. Серия А
Мальдини: «Кажется, Леау хочет остаться в «Милане»
23:00 · Италия. Кубок
Миранчук начал кубковый матч против «Милана» в стартовом составе
Все новости
Рекомендуем