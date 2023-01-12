Мальдини: «Де Кетеларе - долгосрочный проект»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини считает, что Шарлю дде Кетеларе не стоит спешить что-то показать и доказать. По его словам, вложенные в бельгийца 30 с лишним миллионов евро - это долгосрочный проект, который окупит себя в будущем.

- Ему 21 год, он молод, у него контракт сроком на пять лет. Это долгосрочный проект. Думаю, пример Тонали многое показал людям. Молодые игроки нуждаются во времени, тем более, что приходя в «Милан», они должны переходить на новый уровень, - цитирует слова Паоло Мальдини pianetamilan.it.

Напомним, что Шарль де Кетеларе перебрался в стан чемпионов Италии минувшим летом.