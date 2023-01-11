Скаут Серии А оценил стоимость трансфера Алексея Миранчука в «Торино»

Скаут Серии А Алекс Великих оценил перспективы Алексея Миранчука стать полноценным футболистом «Торино».

«Есть брать логический амортизационный расход, наверное, сейчас Миранчук будет стоить не больше восьми миллионов. Но конечно, «Аталанта» будет пытаться отбить деньги, приблизиться к максимуму: 14-15 миллионам. Думаю, что 8 миллионов — цена, которую «Торино» может потянуть», — заявил скаут в интервью изданию «РБ Спорт».

По его информации, клубы обладают желанием совершить эту сделку, поэтому единственный вопрос заключается в стоимости трансфера. Также Великих отметил, что на нынешнем этапе карьеры плеймейкеру важно закрепиться в основе туринского клуба, выделив доверие тренера и хорошее отношение к игроку внутри команды.

Напомним, что Миранчук стал футболистом «Торино» этим летом, перейдя в аренду из «Аталанты». На счету россиянина три гола при двух ассистах в 11 встречах Серии А.