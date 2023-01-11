Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Скаут Серии А оценил стоимость трансфера Алексея Миранчука в «Торино»

11 Января 2023 • 19:36 Комментировать
Торино
...
Специя
15.01 17:00

Скаут Серии А Алекс Великих оценил перспективы Алексея Миранчука стать полноценным футболистом «Торино».

«Есть брать логический амортизационный расход, наверное, сейчас Миранчук будет стоить не больше восьми миллионов. Но конечно, «Аталанта» будет пытаться отбить деньги, приблизиться к максимуму: 14-15 миллионам. Думаю, что 8 миллионов — цена, которую «Торино» может потянуть», —  заявил скаут в интервью изданию «РБ Спорт».

По его информации, клубы обладают желанием совершить эту сделку, поэтому единственный вопрос заключается в стоимости трансфера. Также Великих отметил, что на нынешнем этапе карьеры плеймейкеру важно закрепиться в основе туринского клуба, выделив доверие тренера и хорошее отношение к игроку внутри команды.

Напомним, что Миранчук стал футболистом «Торино» этим летом, перейдя в аренду из «Аталанты». На счету россиянина три гола при двух ассистах в 11 встречах Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Алекс Великих
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО СПЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
19:36 · Италия. Серия А
Скаут Серии А оценил стоимость трансфера Алексея Миранчука в «Торино»
19:07 · Италия. Серия А
​Агент: «Тео Эрнандес может остаться в «Милане» навсегда»
17:14 · Англия. Премьер-лига
​Два клуба АПЛ интересуются Карсдорпом, у которого нет будущего при Моуринью
16:58 · Италия. Серия А
​«Рома» подписала Шомуродова без одобрения Моуринью
16:38 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко скоро может стать свободным агентом
15:53 · Италия. Серия А
Кавазашвили оценил шансы Кварацхелии стать вторым Марадоной для «Наполи»
14:52 · Англия. Премьер-лига
На Маркуса Тюрама сейчас претендует три клуба
12:28 · Италия. Серия А
«Милан» на днях обсудит с «Реалом» полноценный трансфер Браима Диаса
10:28 · Италия. Серия А
В «Торино» высказались о возможной аренде Шомуродова
07:10 · Италия. Серия А
Бонек предвкушает матч «Ювентуса» с «Наполи» 2
07:00 · Италия. Серия А
Побега: «Давно хотел забить в Серии А»
06:40 · Италия. Серия А
Побега: «У «Милана» есть цель - победить хотя бы в одном турнире»
06:20 · Италия. Серия А
«Не забили, но победили» - в итальянской любительской лиге арбитр засчитал очевидный промах в качестве... гола 1
06:15 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет подписать одного из лидеров «Фиорентины»
05:50 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Интера»: «В Лукаку нет сомнений, просто он не в форме»
Все новости
Рекомендуем