​Агент: «Тео Эрнандес может остаться в «Милане» навсегда»

Агент Мануэль Гарсия Куилон, который работает с защитником «Милана» Тео Эрнандесом, высказался насчёт будущего своего клиента.

«Выступления Тео говорят сами за себя. Он стал одним из лучших левых защитников в мире, если не лучшим», - высказался агент, подчёркивая высокий уровень Эрнандеса.

По словам агента, Тео Эрнандес может остаться в «Милане» на всю карьеру.

«Тео Эрнандес очень счастлив в этом городе и в этом клубе. Если команда продолжит расти так же, как и он, я не исключаю, что Тео навсегда останется в «Милане». Никогда не знаешь, что произойдёт в футболе», - сказал Куилон serieanews.com.