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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» подписала Шомуродова без одобрения Моуринью

11 Января 2023 • 16:58 Комментировать

В зимнее трансферное окно нападающий Элдор Шомуродов может сменить «Рому» на «Торино». Узбекистанский футболист оказался в римском клубе летом 2021 года. Тогда «волки» подписали экс-форварда «Ростова» без ведома главного тренера команды Жозе Моуринью.

«Моуринью даже не знал Шомуродова. Пинту подписал контракт с узбекистанским нападающим, считая его перспективным», - говорится в материале газеты Il Corriere dello Sport.

Согласно данным источника, решение о трансфере Элдора Шомуродова принял директор «Ромы» Тьягу Пинту.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Элдор Шомуродов
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