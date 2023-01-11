Побега: «Давно хотел забить в Серии А»

В минувшем туре чемпионата Италии полузащитник «Милана» Томмазо Побега забил свой первый гол в текущем сезоне Серии А, поразив ворота «Ромы». Правда, его гол не принес победу - римляне смогли сравнять счет на последних минутах игры. Тем не менее, Побега доволен своим личным успехом - по его словам, он очень хотел забить в Серии А.

- Мне очень не хватало гола в Серии А, было приятно забить его у южной трибуны. Отметить гол с фанатами было очень волнующе, но жаль, что гол в итоге так и не принес нам три очка, - цитирует слова игрока pianetamilan.it.

«Милан» уступает «Наполи» в турнирной таблице чемпионата семь очков.