Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Побега: «Давно хотел забить в Серии А»

11 Января 2023 • 07:00 Комментировать
Милан
2:2
Рома
окончен

В минувшем туре чемпионата Италии полузащитник «Милана» Томмазо Побега забил свой первый гол в текущем сезоне Серии А, поразив ворота «Ромы». Правда, его гол не принес победу - римляне смогли сравнять счет на последних минутах игры. Тем не менее, Побега доволен своим личным успехом - по его словам, он очень хотел забить в Серии А.

- Мне очень не хватало гола в Серии А, было приятно забить его у южной трибуны. Отметить гол с фанатами было очень волнующе, но жаль, что гол в итоге так и не принес нам три очка, - цитирует слова игрока pianetamilan.it.

«Милан» уступает «Наполи» в турнирной таблице чемпионата семь очков. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Томмазо Побега
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
07:10 · Италия. Серия А
Бонек предвкушает матч «Ювентуса» с «Наполи»
07:00 · Италия. Серия А
Побега: «Давно хотел забить в Серии А»
06:40 · Италия. Серия А
Побега: «У «Милана» есть цель - победить хотя бы в одном турнире»
06:20 · Италия. Серия А
«Не забили, но победили» - в итальянской любительской лиге арбитр засчитал очевидный промах в качестве... гола
06:15 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет подписать одного из лидеров «Фиорентины»
05:50 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Интера»: «В Лукаку нет сомнений, просто он не в форме»
05:30 · Италия. Кубок
Наставник «Пармы»: «Сыграли достойно, но ничего не получили»
05:20 · Италия. Кубок
Асллани: «Было непросто, как и год назад с «Эмполи»
05:10 · Италия. Серия А
Манчини: «Виалли не хотел рассказывать о болезни»
05:10 · Италия. Кубок
Ачерби: «Теперь побеждаем «Верону» и ждём «Милан»
05:03 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги: «Я доволен»
02:33 · Италия. Серия А
Индзаги: «При здоровом Лукаку «Интер» не растерял бы так много очков в Серии А»
01:36 · Италия. Кубок
«Интер» едва не вылетел из Кубка от «Пармы»
01:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Наполи» нацелились на 18-летнего игрока сборной Марокко
00:42 · Италия. Серия А
Возвращение Вейналдума после травмы затягивается
Все новости
Рекомендуем