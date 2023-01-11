«Не забили, но победили» - в итальянской любительской лиге арбитр засчитал очевидный промах в качестве... гола

Дерби итальянской региональной лиги между «Нойкаттаро» и «Кастелльяной» должно было закончиться нулевой ничьей, однако «Кастелльяна» в итоге победила... так и не забив гол. А все потому что в какой-то момент игры арбитра постигла необъяснимая проблема со зрением, и он засчитал в качестве гола очевидный промах нападающего «Кастелльяны» по фамилии Сабателли.

Ситуацию можете и сами увидеть на видео - чем-то она напомнила ставший легендарным эпизод с ЧМ-1962 года в матче Уругвай - СССР, когда арбитр также засчитал гол Игоря Нетто, но потом, когда сами советские футболисты убедили его, что гола все-таки не было, а мяч попал во внешнюю сторону сетки, отменил свое решение.

В этот раз протесты «Нойкаттаро» длились целых восемь минут, но к успеху они не привели.