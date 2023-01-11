Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Не забили, но победили» - в итальянской любительской лиге арбитр засчитал очевидный промах в качестве... гола

11 Января 2023 • 06:20 Комментировать

Дерби итальянской региональной лиги между «Нойкаттаро» и «Кастелльяной» должно было закончиться нулевой ничьей, однако «Кастелльяна» в итоге победила... так и не забив гол. А все потому что в какой-то момент игры арбитра постигла необъяснимая проблема со зрением, и он засчитал в качестве гола очевидный промах нападающего «Кастелльяны» по фамилии Сабателли.

Ситуацию можете и сами увидеть на видео - чем-то она напомнила ставший легендарным эпизод с ЧМ-1962 года в матче Уругвай - СССР, когда арбитр также засчитал гол Игоря Нетто, но потом, когда сами советские футболисты убедили его, что гола все-таки не было, а мяч попал во внешнюю сторону сетки, отменил свое решение.

В этот раз протесты «Нойкаттаро» длились целых восемь минут, но к успеху они не привели. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ссср Игорь Нетто ЧМ-1962 Нойкаттаро Кастелльяна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
06:40 · Италия. Серия А
Побега: «У «Милана» есть цель - победить хотя бы в одном турнире»
06:20 · Италия. Серия А
«Не забили, но победили» - в итальянской любительской лиге арбитр засчитал очевидный промах в качестве... гола
06:15 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет подписать одного из лидеров «Фиорентины»
05:50 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Интера»: «В Лукаку нет сомнений, просто он не в форме»
05:30 · Италия. Кубок
Наставник «Пармы»: «Сыграли достойно, но ничего не получили»
05:20 · Италия. Кубок
Асллани: «Было непросто, как и год назад с «Эмполи»
05:10 · Италия. Серия А
Манчини: «Виалли не хотел рассказывать о болезни»
05:10 · Италия. Кубок
Ачерби: «Теперь побеждаем «Верону» и ждём «Милан»
05:03 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги: «Я доволен»
02:33 · Италия. Серия А
Индзаги: «При здоровом Лукаку «Интер» не растерял бы так много очков в Серии А»
01:36 · Италия. Кубок
«Интер» едва не вылетел из Кубка от «Пармы»
01:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Наполи» нацелились на 18-летнего игрока сборной Марокко
00:42 · Италия. Серия А
Возвращение Вейналдума после травмы затягивается
00:01 · Италия. Кубок
Буффон проводит 50-й матч на «Сан-Сиро» в карьере
10 Января
23:34 · Италия. Серия А
Маротта прокомментировал будущее Лукаку и Шкриньяра в «Интере»
Все новости
Рекомендуем