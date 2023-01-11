Манчини: «Виалли не хотел рассказывать о болезни»

Для наставника итальянской сборной Роберто Манчини потеря Джанлуки Виалли - особенно чувствительный удар, так как они дружили десятки лет, вместе ковали спортивную славу «Сампдории», которая благодаря их игре в какой-то момент стала лучшей в Италии и дошла до финала Лиги чемпионов. Он поведал, что Джанлука не особо рассказывал ему про свою болезнь.

- Поначалу он вообще ничего не говорил мне о болезни. Сказал мне в 2019 году, тогда сказал, что лечится, и что не надо за него беспокоиться. Потом я понял, что он не говорил лишь потому что не хотел причинять мне страдания. Мы все верили в чудо, - цитирует Манчини fcinter1908.it.