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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок «Интера»: «В Лукаку нет сомнений, просто он не в форме»

11 Января 2023 • 05:50 Комментировать

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку очень стремился вернуться в «Интер», но пока что он и близко не показывает тот футбол, который демонстрировал в последний сезон при Антонио Конте, когда миланцы взяли чемпионский титул. Его сложности прокомментировал Антонио Паганин - бывший защитник миланского клуба.

- Игроки такой комплекции трудно восстанавливаются и трудно набирают форму. У меня нет сомнений насчет него, дело ведь может быть и в тренере. Может, Индзаги хочет от него чего-то другого. Иногда бывает достаточно лишь небольших изменений, чтобы игрок утратил свою былую эффективность, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Антонио Паганин
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