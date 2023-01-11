Бывший игрок «Интера»: «В Лукаку нет сомнений, просто он не в форме»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку очень стремился вернуться в «Интер», но пока что он и близко не показывает тот футбол, который демонстрировал в последний сезон при Антонио Конте, когда миланцы взяли чемпионский титул. Его сложности прокомментировал Антонио Паганин - бывший защитник миланского клуба.

- Игроки такой комплекции трудно восстанавливаются и трудно набирают форму. У меня нет сомнений насчет него, дело ведь может быть и в тренере. Может, Индзаги хочет от него чего-то другого. Иногда бывает достаточно лишь небольших изменений, чтобы игрок утратил свою былую эффективность, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it.