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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» поставил ультиматум Шкриньяру слухи

10 Января 2023 • 18:50 Комментировать

Действующий контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает уже в конце сезона. Миланский клуб хотел бы сохранить 27-летнего словака в команде, но «нерадзурри» не собираются ждать решения защитника слишком долго. Как сообщает Sky Sports Italia, «Интер» поставил Шкриньяру ультиматум – он должен дать чёткий ответ по своему будущему до 20 января. Если этого не произойдёт, то миланский клуб может даже отозвать своё предложение о новом контракте и начать планировать летний уход Шкриньяра.

Отметим, что активный интерес к Милану Шкриньяру проявляет «ПСЖ». Парижане могут подписать словака по завершению сезона бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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