Действующий контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает уже в конце сезона. Миланский клуб хотел бы сохранить 27-летнего словака в команде, но «нерадзурри» не собираются ждать решения защитника слишком долго. Как сообщает Sky Sports Italia, «Интер» поставил Шкриньяру ультиматум – он должен дать чёткий ответ по своему будущему до 20 января. Если этого не произойдёт, то миланский клуб может даже отозвать своё предложение о новом контракте и начать планировать летний уход Шкриньяра.

Отметим, что активный интерес к Милану Шкриньяру проявляет «ПСЖ». Парижане могут подписать словака по завершению сезона бесплатно.