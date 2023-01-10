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Чемпионат Италии. Серия А

Батистута готов работать в Италии

10 Января 2023 • 15:35 Комментировать

Известный в прошлом аргентинский футболист Габриэль Батистута заявил о готовности поработать в итальянском футболе.

«Я люблю Италию. Должен признаться, что там я чувствую себя как дома. Я прошёл тренерские курсы, но больше вижу себя в роли директора. Думаю, я готов работать, но мне не нужно принимать первое предложение, которое попадётся на пути. Если появится интересный проект, я скажу «да», - высказался Батистута в интервью для DAZN.

Отметим, что в своё время в Италии Габриэль Батистута выступал за «Фиорентину», «Рому» и «Интер». Аргентинец завершил карьеру футболиста в начале 2005 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Габриэль Батистута
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