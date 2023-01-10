​Контракт Алекса Сандро может продлиться автоматически

На текущий момент «Ювентус» не планирует продлевать контракт с Алексом Сандро. Тем не менее, трудовое соглашение 31-летнего бразильца может продлиться автоматически, и тогда он останется в команде ещё и на следующий сезон.

Как сообщает Calciomercato, контракт Алекса Сандро продлиться на один год в случае выполнения определённых спортивных целей. При этом зарплата бразильца останется прежней – 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

За «Ювентус» Алекс Сандро играет уже семь с половиной лет. За это время бразилец провёл 290 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 32 голевых паса на партнёров.