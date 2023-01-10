Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил 41-летнего нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

- Когда наши журналисты кричат, какой футболист Ибрагимович, я всё время смеюсь. Да он как Дедушка Мазай, чистейший Дедушка Мазай. По уму очень сильный человек, видать, если может сегодня вот так задурить «Милан». С ним подписывают всё новые контракты, но это же смешно, и все должны это прекрасно понимать. Ну как можно обмануть физиологию? Человек ходит пешком по полю и забивает командам, которые лежачие и так. Я говорил уже не раз, что в Италии слабый чемпионат. Мы любим свой футбол обливать грязью, но итальянская лига вообще ходячая. Они не попали на чемпионат мира по этой причине. А Ибрагимович ещё года три-четыре поводит «Милан» за нос такими темпами.