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Чемпионат Италии. Серия А

Павел Стипиди: «Ибрагимович – чистейший Дедушка Мазай, он будет водить «Милан» за нос ещё 3-4 года» эксклюзив

10 Января 2023 • 15:10 Комментировать (3)

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил 41-летнего нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

- Когда наши журналисты кричат, какой футболист Ибрагимович, я всё время смеюсь. Да он как Дедушка Мазай, чистейший Дедушка Мазай. По уму очень сильный человек, видать, если может сегодня вот так задурить «Милан». С ним подписывают всё новые контракты, но это же смешно, и все должны это прекрасно понимать. Ну как можно обмануть физиологию? Человек ходит пешком по полю и забивает командам, которые лежачие и так. Я говорил уже не раз, что в Италии слабый чемпионат. Мы любим свой футбол обливать грязью, но итальянская лига вообще ходячая. Они не попали на чемпионат мира по этой причине. А Ибрагимович ещё года три-четыре поводит «Милан» за нос такими темпами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Златан Ибрагимович Чемпионат Италии Павел Стипиди
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Комментарии (3)
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ингерман
10 Января 2023 в 16:32
ай время предуркав! )))
pazzo_panda
10 Января 2023 в 16:07
Стипиди, а шёл бы ты лесом. Или куда подальше.
One Live
10 Января 2023 в 16:03
Пешеходы выиграли чемпионат Европы! Пей таблетки дед!!!
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