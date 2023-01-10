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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» уверена в сохранении Смоллинга

10 Января 2023 • 10:41 Комментировать

«Рома» уверена в том, что подпишет новое трудовое соглашение с английским защитником Крисом Смоллингом. Об этом поведал спортивный директор римского клуба Тьяго Пинто.

«Мы работаем по условиям нового контракта с Крисом. Этот футболист очень важен для нас. Смоллинг хочет продолжать выступать за «Рому», поэтому мы почти уверены в новой сделке», - передает слова функционера издание Football-Italia.

33-летний защитник выступает за римлян с 2020 года. В нынешнем сезоне опытный футболист принял участие в 23 поединках, отметившись тремя забитыми мячами. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Крис Смоллинг
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