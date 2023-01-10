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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» обратилась к Малиновскому после трансфера в «Марсель»

10 Января 2023 • 08:25 Комментировать

Пресс-служба «Аталанты» опубликовала пост, в котором попрощалась с украинский полузащитником Русланом Малиновским. Хавбек в январское трансферное окно перешел во французский «Марсель».

«Три с половиной года потрясающих эмоций. Малина, спасибо тебе за все и удачи», - говорится в публикации клуба из Бергамо.

О трансфере Малиновского в «Марсель» было объявлено в понедельник, 9 января. Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона с правом последующего выкупа.

В сезоне-2022/2023 Руслан принял участие в 15 поединках за итальянский коллектив, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аталанта Руслан Малиновский
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