«Верона» не побеждала более четырёх месяцев

В последнем матче семнадцатого тура «Верона» сумела одолеть другого аутсайдера чемпионата, забив «Кремонезе» два безответных мяча еще в первом тайме. Как оказалось, это была первая победа «Вероны» за более чем четыре месяца. В последний раз «Верона» побеждала аж четвертого сентября, тогда удалось одолеть «Сампдорию» - еще одного представителя тройки аутсайдеров, к слову.

Однако в следующем туре «Вероне» предстоит сложный экзамен - игра против миланского «Интера» на его поле, да еще и обозленного ничьей с «Монцей» в предыдущем своем матче. Эта встреча состоится четырнадцатого января.