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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» не побеждала более четырёх месяцев

10 Января 2023 • 06:19 Комментировать
Верона
2:0
Кремонезе
окончен

В последнем матче семнадцатого тура «Верона» сумела одолеть другого аутсайдера чемпионата, забив «Кремонезе» два безответных мяча еще в первом тайме. Как оказалось, это была первая победа «Вероны» за более чем четыре месяца. В последний раз «Верона» побеждала аж четвертого сентября, тогда удалось одолеть «Сампдорию» - еще одного представителя тройки аутсайдеров, к слову.

Однако в следующем туре «Вероне» предстоит сложный экзамен - игра против миланского «Интера» на его поле, да еще и обозленного ничьей с «Монцей» в предыдущем своем матче. Эта встреча состоится четырнадцатого января. 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Кремонезе
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