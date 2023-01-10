Жиру поблагодарил Льориса за совместные выступления

Французский голкипер Уго Льорис объявил об окончании карьеры в сборной Франции, он сконцентрируется на своих клубных задачах. Слова благодарности голкиперу решил выразить другой ветеран - Оливье Жиру. Он, в отличие от Льориса, пока что карьеру в сборной завершать не собирается - наоборот, Жиру вернулся в нее после того, как пропустил чемпионат Европы в 2021 году.

- Честь и гордость играть с тобой в сборной Франции, у нас были волшебные моменты, - написал в социальных сетях Жиру.

Льорис, напомним, стал чемпионом мира в составе французской сборной в 2018 году, в ходе российского чемпионата мира.