Кассано: «Рома» провела унылый матч, а критикуют «Милан»?

В матче семнадцатого тура итальянского чемпионата Италии «Милан» упустил победу против «Ромы», позволив соперник уотыграться буквально на последних минутах игры. Антонио Кассано, бывший футболист «Ромы», не впечатлен игрой столичного клуба и считает, что «Милан» не заслуживает критики.

- Мне этот матч не понравился, но «Милан» заслуживал победу. Он больше сделал для нее. Замены пришлось делать, потому что выбора не было из-за большого количества травм. А «Рома» до 87-й минуты не создала вообще ничего, ни одного удара по воротам! - заявил Кассано, которого цитирует pianetamilan.it.