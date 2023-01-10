«Аталанта» одолела «Болонью», проиграв первый тайм

В заключительном матче 17-го тура встретились неудачно начавшие год «Болонья» и «Аталанта». Ошибка защитника гостей привела к быстрому голу Рикардо Орсолини, который изящно обводящим ударом открыл счет. Только начался второй тайм, как гости добились успеха. Тён Копмейнерс неожиданно издали запустил мяч в девятку. Вскоре уже Расмус Хёйлунн оказался один на один с голкипером и перебросил его.
2:1, «Аталанта» делит пятое место с римскими командами, «Болонья» - 11-е.
Протокол игры
|(1:0) Орсолини Риккардо6'
|48'Копмейнерс Тëн (1:1)
|58'Хёйлунн Расмус (1:2)
Скорупски Лукаш•Пош Штефан82' (Камбьясо Андреа (82') •Сумаоро Адама•Лукуми Джон•Ликояннис Хараламбос• 84'Медель Гари 66'69' (Эбишер Мишель (69') •Домингес Николас• 90'Орсолини Риккардо•Фергюсон Льюис69' (Схаутен Йерди (69') •Сориано Роберто69' (Пююхтя Никлас (69') •Сансоне Никола
Муссо Хуан•Толой Рафаэл88' (Джимсити Берат (88') •Паломино Хосе77' (Демирал Мерих (77') •Скальвини Джорджио•Хатебур Ханс46' (Дзаппакоста Давиде (46') •Руджери Маттео•Де Рон Мартен• 26'Копмейнерс Тëн•Пашалич Марио 38'46' (Бога Жереми (46') •Хёйлунн Расмус•Сапата Дуван56' (Эдерсон Хонорато (56')
09 января. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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