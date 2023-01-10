Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» одолела «Болонью», проиграв первый тайм

10 Января 2023 • 00:43 Комментировать
Болонья
1:2
Аталанта
окончен

В заключительном матче 17-го тура встретились неудачно начавшие год «Болонья» и «Аталанта». Ошибка защитника гостей привела к быстрому голу Рикардо Орсолини, который изящно обводящим ударом открыл счет. Только начался второй тайм, как гости добились успеха. Тён Копмейнерс неожиданно издали запустил мяч в девятку. Вскоре уже Расмус Хёйлунн оказался один на один с голкипером и перебросил его.

2:1, «Аталанта» делит пятое место с римскими командами, «Болонья» - 11-е.

Протокол игры  
Болонья1:2Аталанта
(1:0) Орсолини Риккардо6'  
  48'Копмейнерс Тëн (1:1)
  58'Хёйлунн Расмус (1:2)
Скорупски ЛукашПош Штефан 82' (Камбьясо Андреа ( 82') Сумаоро АдамаЛукуми ДжонЛикояннис Хараламбос  84'Медель Гари  66' 69' (Эбишер Мишель ( 69') Домингес Николас  90'Орсолини РиккардоФергюсон Льюис 69' (Схаутен Йерди ( 69') Сориано Роберто 69' (Пююхтя Никлас ( 69') Сансоне Никола
Запасные: Барди ФранческоРаффаэлли ФранческоJoaquin SosaРаймондо АнтониоМоро Никола
Муссо ХуанТолой Рафаэл 88' (Джимсити Берат ( 88') Паломино Хосе 77' (Демирал Мерих ( 77') Скальвини ДжорджиоХатебур Ханс 46' (Дзаппакоста Давиде ( 46') Руджери МаттеоДе Рон Мартен  26'Копмейнерс ТëнПашалич Марио  38' 46' (Бога Жереми ( 46') Хёйлунн РасмусСапата Дуван 56' (Эдерсон Хонорато ( 56')
Запасные: Спортьелло МаркоЛукман АдемолаЦортеа НадирМеле ЙоакимОколи МемеСоппи БрэндонРосси Франческо
09 января. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Аталанта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Кремонезе Кремонезе
2
0
2.07 3.35 3.75
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Аталанта Аталанта
1
2
3.60 3.50 2.07
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Января
00:43 · Италия. Серия А
«Аталанта» одолела «Болонью», проиграв первый тайм
09 Января
23:25 · Италия. Серия А
Копмейнерс прокомментировал слухи об интересе от «Ливерпуля» слухи
23:16 · Италия. Серия А
Моуринью сказал «нет» сборной Бразилии
22:34 · Италия. Серия А
«Верона» обыграла «Кремонезе» в битве главных неудачников Серии А
18:39 · Италия. Серия А
​Названы сроки восстановления Влаховича 2
18:27 · Италия. Серия А
​Лукаку снова угодил в лазарет «Интера»
18:14 · Италия. Серия А
Спаллетти назвал штатного пенальтиста «Наполи» на вторую половину сезона
16:40 · Италия. Серия А
Скаут чемпионата Италии рассказал, почему Каррера отказался работать в клубах Серии B
15:53 · Италия. Кубок
«Интер» - «Парма»: прогноз на матч Кубка Италии – 10 января 2023
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может отказаться от продления аренды Лукаку
14:07 · Италия. Серия А
Ди Мария может продолжить карьеру за пределами Европы 1
13:31 · Италия. Серия Б
​Спортивный директор «Венеции» рассказал о состоянии Черышева
10:49 · Италия. Серия А
«Милан» сосредоточен на новых контрактах для Леау и Жиру
10:08 · Италия. Серия А
Источник сообщил, что Моуринью может возглавить топ-сборную
09:41 · Италия. Серия А
Раскрыты детали трансфера Малиновского в «Марсель»
Все новости
Рекомендуем