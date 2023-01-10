«Аталанта» одолела «Болонью», проиграв первый тайм

В заключительном матче 17-го тура встретились неудачно начавшие год «Болонья» и «Аталанта». Ошибка защитника гостей привела к быстрому голу Рикардо Орсолини, который изящно обводящим ударом открыл счет. Только начался второй тайм, как гости добились успеха. Тён Копмейнерс неожиданно издали запустил мяч в девятку. Вскоре уже Расмус Хёйлунн оказался один на один с голкипером и перебросил его.

2:1, «Аталанта» делит пятое место с римскими командами, «Болонья» - 11-е.