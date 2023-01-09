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Чемпионат Италии. Серия А

Копмейнерс прокомментировал слухи об интересе от «Ливерпуля» слухи

09 Января 2023 • 23:25 Комментировать
Аталанта
...
Салернитана
15.01 20:00

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Тён Копмейнерс прокомментировал слухи о том, что им интересуются в «Ливерпуле».

«Да, я видел это и это очень приятно слышать, но сейчас стопроцентно сосредоточен на игре за «Аталанту» и меня здесь всё устраивает», - цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник интересен «Ливерпулю», он может заменить в составе «красных» бразильца Фабиньо.

Отметим, что в этом сезоне у 24-летнего нидерландца 16 матчей за свой клуб, в них он забил четыре раза, а также отдал два ассиста. Контракт игрока с бергамасками действует до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аталанта Тен Копмейнерс
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АТАЛАНТА САЛЕРНИТАНА
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