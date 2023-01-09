Моуринью сказал «нет» сборной Бразилии

Как сообщает издание SPORT.es, наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуринью отказался от должности главного тренера национальной сборной Бразилии.

По информации издания, так как португальский специалист выиграл с «Ромой» первый трофей в прошлом сезоне, Лигу конференций, останавливаться на достигнутом именитый эксперт не собирается, ведь для него важен процесс развития команды.

В данный момент столичный коллектив занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 31 очко и уступая «Лацио» по дополнительным показателям.

«Аталанту» римляне обгоняют на три очка.