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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью сказал «нет» сборной Бразилии

09 Января 2023 • 23:16 Комментировать

Как сообщает издание SPORT.es, наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуринью отказался от должности главного тренера национальной сборной Бразилии.

По информации издания, так как португальский специалист выиграл с «Ромой» первый трофей в прошлом сезоне, Лигу конференций, останавливаться на достигнутом именитый эксперт не собирается, ведь для него важен процесс развития команды.

В данный момент столичный коллектив занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 31 очко и уступая «Лацио» по дополнительным показателям.

«Аталанту» римляне обгоняют на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Бразилии
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