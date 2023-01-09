​Названы сроки восстановления Влаховича

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в настоящий момент не рассчитывает на форварда Душана Влаховича. Серб имеет проблемы с пахом, и сейчас он чередует занятия на поле с работой в тренажёрном зале.

Как сообщает Tuttosport, Душан Влахович точно пропустит ближайший матч против «Наполи» и вряд ли сыграет за «Ювентус» до конца января. Возвращение нападающего на поле ожидается в начале февраля, хотя точной даты пока нет.

В сезоне 2022/2023 22-летний Душан Влахович провёл за «Ювентус» 15 матчей. В них сербский форвард записал на свой счёт семь голов и два результативных паса на партнёров.