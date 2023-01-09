​Лукаку снова угодил в лазарет «Интера»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку снова оказался в лазарете. Как сообщает Sky Sports Italia, 29-летний бельгиец столкнулся с лёгким воспалением сухожилий левого колена. В ближайшие дни Лукаку будет работать по индивидуальной программе. Форвард пропустит вторничный матч против «Пармы» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Состояние Ромелу будет переоценено перед следующей игрой «нерадзурри».

В сезоне 2022/2023 из-за проблем со здоровьем Ромелу Лукаку принял участие только в семи матчах «Интера». В них фактурный нападающий записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.