Ди Мария может продолжить карьеру за пределами Европы

Вингер сборной Аргентины и туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария может продолжить карьеру на родине. Об этом рапортует Fichajes.

По сведениям журналистов, 34-летний атакующий полузащитник рассматривает вариант перехода в «Росарио Сентраль», в котором начинал профессиональную карьеру. Анхель хотел бы выступать за эту команду ради постоянной игровой практики, которая ему не гарантирована в Турине. Ди Мария хочет регулярного поддерживать форму, поскольку планирует помочь сборной Аргентины на Кубке Америки – 2024.

Действующий контракт полузащитника со «старой синьорой» рассчитан до окончания нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.