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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария может продолжить карьеру за пределами Европы

09 Января 2023 • 14:07 Комментировать (1)

Вингер сборной Аргентины и туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария может продолжить карьеру на родине. Об этом рапортует Fichajes.

По сведениям журналистов, 34-летний атакующий полузащитник рассматривает вариант перехода в «Росарио Сентраль», в котором начинал профессиональную карьеру. Анхель хотел бы выступать за эту команду ради постоянной игровой практики, которая ему не гарантирована в Турине. Ди Мария хочет регулярного поддерживать форму, поскольку планирует помочь сборной Аргентины на Кубке Америки – 2024.

Действующий контракт полузащитника со «старой синьорой» рассчитан до окончания нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Росарио Сентраль Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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ЮвиК
09 Января 2023 в 14:58
О какой постоянной игровой практике в Турине идет речь где во первых с Максом 70% времени вся команда сидит в воротах и им не до атак, во вторых когда ты ходишь пешком по полю а не бегаешь, в третьих ломаешься и симулируешь когда это тебе необходимо. При всем уважении это один из самых провальных трансферов, о котором заранее трындели почти все болельщики, но великое руководство команды знало лучше!
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