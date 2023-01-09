Источник сообщил, что Моуринью может возглавить топ-сборную

Бывший бразильский игрок Карлос Альберто рассказал, что португальский тренер Жозе Моуринью может занять пост главного тренера сборной Бразилии. В настоящий момент «Особенный» работает в «Роме».

«Могу вам сказать прямо. Моуринью может стать новым наставником сборной Бразилии. Жозе общался со мной и предлагал войти в его тренерский штаб», - поведал Альберто в разговоре на ютуб-канале Mundo GV.

Моуринью занимает пост главного тренера «Ромы» с июля 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между португальским специалистом и «волками» рассчитан до окончания сезона-2023/2024.