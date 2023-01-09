Раскрыты детали трансфера Малиновского в «Марсель»

Хавбек сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский в скором времени переедет во французский чемпионат. Новым местом работы полузащитника станет «Марсель».

Инсайдер Фабрицио Романо посредством своих социальных сетей поведал о деталях потенциальной сделки. Провансальский клуб оформит аренду 29-летнего исполнителя до конца сезона с правом последующего выкупа. Сумма сделки составит 10 + 3 миллиона евро. Клубы уже согласовали условия трансфера.

Руслан выступает за «Аталанту» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он поучаствовал в 15 поединках Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.