Игрок «Ромы» высказался о камбэке в матче с «Миланом»

Защитник столичной «Ромы» Роджер Ибаньес высказался о вчерашнем поединке против «Милана» (2:2) в рамках 17-го тура чемпионата Италии.

«Наша команда сделала то, над чем работала во время тренировок. Мы продолжаем сохранять терпение в матчах, поскольку шансы будут всегда, поэтому никогда нельзя сдаваться.

«Милан» хорошо действовал, но этот результат в нашу пользу. Набранный балл на выезде очень важен для дальнейшего движения вперед», - передает слова футболиста DAZN.

«Рома» с 31 набранным баллом занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» (37 очков) располагается на третьей позиции.